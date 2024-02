Stiri pe aceeasi tema

- Paul Anghel, directorul general al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), vine in intampinarea consumatorilor romani cu cateva sfaturi pentru a nu cadea victima țepelor de Valentine’s Day și Dragobete. Astfel, Paul Anghel, a transmis, printr-o postare pe Facebook, o serie de recomandari…

- Directorul general in cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) Paul Anghel ofera recomandari consumatorilor atunci cand cumpara dulciuri, bijuterii, cosmetice sau alte produse oferite cadou de Sfantul Valentin si Dragobete, transmite News.ro. Paul Anghel a transmis, duminica,…

- "Pana in acest moment, au fost controlate 233 de unitati, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate urmatoarele sanctiuni: 485 amenzi contraventionale, in valoare de aproximativ 5,1 milioane lei, 99 avertismente, oprirea definitiva de la comercializare a produselor gasite ca fiind neconforme,…

- O bresa de securitate a avut loc la Camera Deputatilor, Secretariatul General al forului legislativ anuntand ca in acest moment nu exista nicio solicitare de rascumparare a datelor si ca se redacteaza o plangere la DIICOT, relateaza realitatea.net . Institutia precizeaza ca majoritatea datelor la care…

- Firma care realizeaza produsele de patiserie ”Camara Noastra – Pofta de Romania” pentru Lidl a fost inchisa temporar de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) dupa ce, la un control, au fost gasite rozatoare moarte, panze de paianjen si produse expirate. Reprezentantii…

- Firma care realizeaza produsele de patiserie "Camara Noastra – Pofta de Romania" pentru Lidl a fost inchisa temporar de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) dupa ce, la un control, au fost gasite rozatoare moarte, panze de paianjen si produse expirate. Citește articolul…

- Reprezentantii ANPC au anuntat, miercuri, ca in primele zile ale acestui an comisarii institutiei au inceput derularea unei ample campanii de verificare a modului in care brandurile proprii, declarate a fi romanesti, ale marilor lanturi de magazine respecta exigentele impuse de brandul ales si de…

- Metoda propusa de ANPC este contrara intereselor consumatorului și prezinta dezavantaje critice ce anuleaza viabilitatea practica, arata un studiu al PwC prezentat luni de Asociația Romana a Bancilor.