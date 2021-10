Stiri pe aceeasi tema

- Desi cei doi erau divortati, barbatul continua sa-si chestioneze fosta nevasta in privinta relatiilor pe care le are. O plecare cu copilul la munte a pus insa capac la toate. Gelozia i-a distrus unui barbat casnicia si l-a adus in fata instantei, chemat de fosta sotie, ingrozita de purtarea lui. Spre…

- Un tanar barladean a reusit sa-si asigure un venit frumos din administrarea unui joc online. Pe parcursul catorva ani, a castigat lunar echivalentul unei indemnizatii de parlamentar prin vanzarea de armuri si arme virtuale. Nemultumiti au fost doar inspectorii fiscali si procurorii, care l-au trimis…

- Un baiat in varsta de 9 ani, din judetul Iasi, a fost accidentat mortal de un autoturism pe drumul judetean DJ 155I, in localitatea Davideni - comuna Tibucani, a declarat, joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul Georgiana Mosu. Accidentul s-a produs in cursul serii de miercuri,…

- OrtodoxeSf. Mc. Calinic, Veniamin si Mamant; Sf. Mc. Teodota cu fii saiGreco-catoliceSf. m. Calinic si TeodotaRomano-catoliceSs. Marta; Lazar si Maria, fratiSfantul Mucenic Calinic este pomenit in calendarul crestin ortodox la 29 iulie.S-a nascut in regiunea Cilicia (Asia Mica), intr-o familie crestina.Sfantul…

- Pe 27 iulie, polițiștii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Stalpeni au depistat o femeie de 35 de ani, din Pitești, care conducea un autoturism pe DN 73, pe raza localitații Stalpeni, iar in urma verificarilor s-a stabilit ca aceasta figureaza cu dreptul de a conduce suspendat. In cauza a fost intocmit…