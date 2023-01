Indicele final privind intentiile de achizitii ale managerilor (PMI), calculat de S&P Global, a revenit la 47,8 in decembrie, de la 47,1 din noiembrie, fiind egal cu o lectura preliminara, dar inca sub pragul de 50 care separa cresterea de contractie. Un indice care masoara productia a ajuns, de asemenea, la nivelul de 47,8, in crestere fata de 46,0 in noiembrie, marcand a saptea sa luna cu valori sub 50, dar cel mai mare din iunie. Datele finale au fost compilate mai devreme decat de obicei luna trecuta, din cauza sezonului sarbatorilor. ”O a doua scadere lunara succesiva a ratei de pierdere…