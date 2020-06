Stiri pe aceeasi tema

- Opozitia democrata din Congresul american a introdus joi un proiect de lege menit sa blocheze demersul presedintelui republican Donald Trump de retragere a 9.500 de militari americani din Germania, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Proiectul, propus de congresmenii Eliot Engel, presedintele Comisiei…

- Opozitia democrata din Congresul american a introdus joi un proiect de lege menit sa blocheze demersul presedintelui republican Donald Trump de retragere a 9.500 de militari americani din Germania, informeaza Reuters. Proiectul, propus de congresmenii Eliot Engel, presedintele Comisiei de Politica Externa…

- Discutiile privind consolidarea prezentei americane in Polonia sunt "pe drumul cel bun", a anuntat joi la Varsovia ambasadoarea americana Georgette Mosbacher, in timp ce aceasta tara si-a exprimat speranta reamplasarii pe teritoriul sau a unei parti din soldatii americani stationati in prezent in…

- Discutiile privind consolidarea prezentei americane in Polonia sunt "pe drumul cel bun", a anuntat joi la Varsovia ambasadoarea americana Georgette Mosbacher, in timp ce aceasta tara si-a exprimat speranta reamplasarii pe teritoriul sau a unei parti din soldatii americani stationati in prezent in…

- În contextul mortii lui George Floyd, îngenuncherea, ca forma de protest, a devenit un gest comun printre americani. În 2016, un jucator profesionist de fotbal american îngenunchea pentru prima data în timpul intonarii imnului national, în semn de protest, potrivit…

- Democrații din Congresul american s-au așezat în genunchi pentru 8 minute și 46 de secunde de tacere, în memoria lui George Floyd și a altor americani de culoare "care și-au pierdut în mod nedrept viețile", înainte de a prezenta un proiect de reforma al poliției, scrie…

- Președintele SUA, Donald Trump, amenința cu suspendarea Congresului pe motiv ca membrii absenteaza sub protecția distanțarii sociale impusa de autoritați. Trump a amenintat miercuri ca va suspenda Congresul, forul legislativ al SUA, pentru a forta confirmarea unor judecatori si alte nominalizari, in…

- Presedintele republican al Comisiei pentru afaceri externe a Senatului american si presedintele democrat al comisiei similare din Camera Reprezentantilor au criticat, deopotriva, într-o declaratie, faptul ca Parlametul ungar a fost dat la o parte pe termen nelimitat. Cei doi presedinti considera…