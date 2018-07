Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj, campioana Romaniei, continua campania de achiziții pentru a incerca sa ajunga in grupele Champions League. Ziaristul italian Alferedo Pedulla a anunțat pe site-ul sau ca CFR Cluj a ajuns la un acord pentru aducerea lui Giuseppe De Luca, considerat in trecut una dintre speranțele fotbalului…

- La Liceul Teoretic cu Predare in Limba Maghiara a avut loc miercuri vernisajul expoziției „Lumea nevazuta a lui Matei Corvin”. Vernisajul a fost deschis de Balla Imola, inițiatoarea expoziției organizata de Fundația Teka. Ideea de la care a pornit aceasta expoziție a fost sarbatorirea a 575 ani de la…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a felicitat-o, sambata seara, pe jucatoarea de tenis Simona Halep pentru victoria de la Roland Garros, precizand ca este mandra ca Romania are un campion care face istorie. "La 40 de ani dupa victoria Virginiei Ruzici pe zgura de la Paris,…

- La finalul anului 2017, CFR Cluj a raportat datorii cat bugetul FCSB, in timp ce creantele din raportul contabil nu ating nici 10% din suma. CFR a castigat campionatul, lucru care a fost posibil in primul rand investitiilor produse in vara anului 2017. La randul lor, aceasta infuzie de capital s-a datorat…

- Vedete de talie internationala, premiere absolute, filme romanesti premiate la festivaluri europene, proiectii si evenimente inedite sau dedicate Centenarului fac parte din programul celei de-a 17-a editii a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF) care incepe vineri la Cluj. …

- Cel putin opt persoane au murit si alte 45 au fost ranite in urma unor explozii vizand un meci de cricket la Jalalabad, in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile, relateaza AFP.Citește și: SURSE - BUBUIE nervii in interiorul PSD: liderii iau in calcul pierderea guvernarii Atentatul,…

- Se intampla pe cinci sectoare de drumuri naționale din nord-vestul țarii, unde au aparut surpari in asfalt. Una dintre cele mai grave a avut loc pe DN1C, in Pasul Mesteacan, la limita dintre Salaj si Maramures. De doua luni, in sosea a aparut un crater care a ajuns acum la aproape 30 de metri patrați.…