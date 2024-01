Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III lea, in varsta de 75 de ani, va fi spitalizat saptamana viitoare din cauza unei hipertrofii benigne de prostata, a anuntat miercuri Palatul Buckingham, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres."Ca milioane de barbati in fiecare an, regele a fost consultat pentru o hipertrofie…

- Dupa ce Kate Middleton a suferit o intervenție chirurgicala la nivelul abdomenului, Palatul Buckingham a anunțat miercuri, 17 ianuarie 2024, ca Regele Charles urmeaza sa fie internat intr-o instituție medicala. Monarhul englez va fi operat, saptamana viitoare, din cauza unor probleme de sanatate. Cum…

- In varsta de 75 de ani, regele Charles al III-lea, urmeaza sa mearga la spital saptamana viitoare pentru pentru a fi supus unei intervenții chirugicale din cauza unei afecțiuni la prostata, relateaza BBC.Palatul Buckingham a precizat ca afectiunea regelui este benigna, dar ca acesta va fi supus unei…

- Regele Charles al Marii Britanii a purtat o cravata cu steagul Greciei, la doar cateva zile dupa ce prim-ministrul englez Rishi Sunak a anulat o intalnire cu omologul sau grec in contextul disputei diplomatice cu privire la Sculpturile Partenonului, cunoscute si sub numele de Marmurele Elgin, noteaza…

- Majestatea Sa Margareta și Principele Radu au fost invitați de Regele Charles al III-lea la un ceai, la Palatul Buckingham. Familia Regala a Romaniei e intr-o vizita de doua zile in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Intalnirea cu Regele Charles al III-lea, mare susținator al Romaniei…

- Regele Charles al Marii Britanii marcheaza marti implinirea varstei de 75 de ani prin lansarea unui nou proiect dedicat reducerii saraciei alimentare si reducerii deseurilor, informeaza Reuters. Suveranul, care este, de peste cinci decenii, un activist vocal pe probleme de mediu si un sustinator al…

- Regele Charles al Marii Britanii incepe marți o vizita de stat de patru zile in Kenya, prima sa vizita intr-o fosta colonie, in timpul careia intenționeaza sa recunoasca "aspecte dureroase" ale unei istorii care a inclus aproape șapte decenii de dominație coloniala.Palatul Buckingham spune ca aceasta…

