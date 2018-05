Pro Infrastructura: Guvernul propune termene fanteziste pentru autostrazi, cu harti facute pe genunchi fara nicio valoare

Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii din Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere trebuie sa finalizeze cu atenție și celeritate evaluarea ofertelor pentru tronsoanele Autostrazii A7 și sa re-lanseze urgent procedurile de actualizare a studiilor de fezabilitate pentru Autostrada A8, spune Asociația Pro Infrastructura,…

- Guvernul promite sa dea startul unor proiecte strategice pentru infrastructura rutiera, odata cu modificarile care sunt aduse legii achizitiilor publice. Intentia este de a reduce birocratia si de a realiza investitiile prin parteneriat public privat.

- Ford anunta investitii majore in fabrica sa din Romania: peste 200 de milioane de euro, crearea a 1.500 de locuri de munca noi pentru muncitori romani si lansarea unui al doilea model produs in uzina din Craiova. Intr-un interviu acordat RFI, presedintele Ford Romania, britanicul Ian Pearson, isi…

- Comisarul european Corina Cretu a trimis o scrisoare catre premierul Romaniei si ministrii Rovana Plumb si Lucian Sova, in care da mai multe semnale de avertisment cu privire la fondurile europene si la practicile incorecte pe care le utilizeaza...

- ”Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate parea un lucru putin important. Are valoare simbolica uriasa acest gest al nostru, in primul rand o valoare simbolica pentru un stat care are o influenta…

- Guvernul va acorda ajutoare de urgenta pentru reconstructia locuintelor afectate de calamitatile naturale si pentru localitati din noua judete care au fost afectat de alunecarile de teren in valoare de peste 58 de milioane de lei. ”Pentru ca nu te poti pune cu furia naturii, care a afectat…

- Guvernul francez va prezenta la mijlocul saptamanii viitoare un proiect privind reforma instituționala promisa de Emmanuel Macron și care prevede o reducere cu 30% a numarului de parlamentari, a anunțat președinția, citata de AFP.

- Guvernul a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu. Potrivit actului normativ, in anul 2018 a fost estimata o valoare a creditelor de angajament in cuantum de 392,852 milioane lei și a creditelor bugetare in cuantum de…