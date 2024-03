Stiri pe aceeasi tema

- Salariile din asistența sociala și sanatate, majorate din luna martie 2024 Salariile din asistența sociala și sanatate, majorate din luna martie 2024 Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența privind majorari salariale pentru personalul din sanatate, asistențasociala și alte sectoare de activitate bugetara.…

- Veniturile companiei au urcat cu 30%, in anul 2023, la 12,244 miliarde lei (fata de 9,452 miliarde lei in 2022). ”Energia produsa si vanduta (neta) a crescut cu 30% (17.639 GWh) in anul incheiat la 31 decembrie 2023 de la 13.544 GWh in anul 2022. Aceste cresteri au fost datorate in principal imbunatatirii…

- Guvernul a oferit aviz negativ la proiectul de lege inaintat de catre deputatul in Parlament Gaik Vartanean, care a propus majorarea transferurilor de la bugetul de stat cu circa 769 de milioane de lei pentru organizarea și funcționarea claselor și grupelor cu regim prelungit in instituțiile de invațamant…

- Creșterea salariilor pentru profesori in 2024 va fi in doua tranșe. Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat ca majorarea de salarii pentru profesori este de 13% de la 1 ianuarie 2024 și de 7% de la 1 iunie 2024. ”Se va ajunge, astfel, la o majorare de peste 50%, in medie, in timp record de 1 an”,…

- Bugetul județului Neamț va fi anul acesta unul cu peste 100 de milioane de lei mai mic decat cel de la finele anului trecut care, dupa mai multe rectificari, era de peste 806 milioane de lei, potrivit rapoartelor publice ale Consiliului Județean (CJ). La o prima vedere, bugetul pentru acest an ar fi…

- Comparativ cu trimestrul III al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe o gospodarie au crescut cu 9,5%, iar cele pe o persoana cu 9,6%. Produsele alimentare si bauturile nealcoolice au detinut o pondere insemnata in cheltuielile totale de consum medii lunare ale gospodariilor: 33%In ceea…

- ”Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul III 2023, in termeni nominali, 7.301 lei pe o gospodarie, reprezentand 2.918 lei pe o persoana, in crestere cu 5,7% pe o gospodarie, respectiv cu 5,3% pe o persoana, fata de trimestrul II 2023. Comparativ cu trimestrul III al anului precedent,…

- Guvernul adopta joi un Memorandum pentru exceptarea Complexului Energetic Oltenia de la masurile de austeritate. Documentul se regasește pe ordinea de zi a ședinței de Guvern. Memorandumul are tema: „Exceptarea Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. de la prevederile art. XL din Legea nr. 296/2023…