Printul Harry a parasit luni seara Regatul Unit, potrivit mai multor media britanice, urcandu-se la bordul unui avion cu destinatia Canada, pentru a se intalni cu Meghan si fiul sau Archie, pe care nu l-a revazut de la anuntul sau privind retragerea din familia regala, relateaza AFP. "Ducele de Sussex ar fi parasit Regatul Unit luni seara, dupa unul dintre ultimele sale angajamente oficiale in calitate de membru al familiei regale", scrie cotidianul britanic Daily Telegraph. "Printul Harry pleaca in sfarsit la Vancouver", titreaza si Daily Mail. Printul, al saselea in ordinea succesiunii la tron,…