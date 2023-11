Prințul Harry a câștigat disputa cu presa de scandal Un magistrat din Marea Britanie a respins apelul depus de redacția ziarului Daily Mail, care incerca sa incheie acțiunile legale inițiate de Prințul Harry și cantarețul Elton John. Hotararea Inaltei Curți de la Londra deschide calea catre un proces intr-una dintre numeroasele cauze lansate de fiul cel mic al regelui Charles al III-lea impotriva presei britanice, care a fost extrem de critica la adresa sa. Ducele de Sussex, alaturi de alte șase celebritați britanice, au acuzat Associated Newspaper (ANL) ca a folosit metode ilegale pentru a colecta informații, inclusiv angajarea de detectivi, ascultarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

