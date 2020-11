Printul Charles, la fel ca multi oameni in aceste vremuri de pandemie, a sarbatorit sambata implinirea a 72 de ani intr-un mod discret, relateaza DPA. Obisnuitele salve de tun trase in toata tara in onoarea zilei de nastere a lui Charles au fost suspendate anul acesta din cauza pandemiei, potrivit Ministerului Apararii. Fiul cel mare al lui Charles, printul William, a postat pe Twitter urari de ziua de nastere a tatalui sau. Pe Instagram-ul Clarence House, resedinta oficiala din Londra a printului de Wales si a sotiei sale Camilla, ducesa de Cornwall, legenda impreuna cu o fotografie a lui Charles…