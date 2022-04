Printre mine ca printre gropi Imagini virale pe rețelele de socializare, surprinse pe o șosea aflata langa Borodyanka, localitate situata la nord-vest de Kiev, arata cum șoferii se strecoara printre minele antitanc, „plantate” de forțele ucrainene, care folosesc inca masuri de protecție contra militarilor ruși, in zonele din jurul capitalei Ucrainei. De precizat, insa, ca foarte probabil minele nu s-ar […] The post Printre mine ca printre gropi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

