Stiri pe aceeasi tema

- Suspectul dublului omor din Iași a ajuns, miercuri noaptea, in Romania. Tanarul Ahmed Sami El Bourkardi a fost adus din Italia sub escorta Politiei Romane. Acesta va fi prezentat, astazi, magistratilor Curtii de Apel Iasi, cu propunere de arestare preventiva.

- Astazi, o escorta a Politiei Romane a preluat din Italia si a adus in tara, un barbat, de 20 de ani, care se sustragea punerii in executare a unui mandat de arestare preventiva, emis impotriva sa, pentru comiterea infractiunii de omor calificat.Cadavrele a doua persoane au fost gasite, in cursul noptii…

- Suspectul dublului asasinat de pe Moara de Vant va fi prezentat in fața judecatorilor din cadrul Curții de Apel Iași. Studentul canadian de origine marocana Ahmed Sami El Bourkardi, adus cu escorta din Italia, pe Aeroportul Iași, ajunge direct in arestul din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean.…

- Barbatul suspectat ca ar fi comis dublul asasinat de la Iasi a fost localizat si retinut la Roma, in urma cooperarii cu Politia Statala din Italia, informeaza Inspectoratul General al Politiei Romane. Acesta urmeaza sa fie adus in tara, pentru cercetari. Cetateanul, de origine marocana, a fost dat in…

- Barbatul suspectat ca ar fi comis dublul asasinat de la Iasi, El Bourkadi Ahmed Sami, a fost localizat si retinut in Roma, in urma cooperarii cu Politia Statala din Italia, informeaza Inspectoratul General al Politiei Romane, citat de Agerpres.

- Barbatul suspectat ca a ucis doi studenți la Iași a fost prins. Marocan de origine, acesta e suspectat ca a ucis doi studenți cu care se certase. Conform declarațiilor procurorului de caz, crima a fost una extrem de violenta. „Prin cooperarea dintre Poliția Romana și autoritațile din Italia (Poliția…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi au solicitat, luni, mandat de arestare in lipsa a unei persoane suspectate de uciderea celor doi tineri gasiti morti la sfarsitul saptamanii trecute, intr-o vila dintr-un cartier rezidential. Surse judiciare informeaza ca principalul suspect al asasinatului…

- A fost identificat prinicipalul suspect in cazul dublei crime de la Iași. Ahmed Sami El Bourkadi este student la Universitatea de Medicina și Farmacie Iași, secția franceza, și ar fi autorul principal al crimelor din vila de la Moara de Vant.