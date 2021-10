Stiri pe aceeasi tema

- Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU) actualizeaza regulile pentru gestionarea crizei de COVID-19, astfel joi seara a adoptat noi hotarari. CNSU a aprobat modificarea și completarea masurilor in localitațile in care incidența cumulata a cazurilor, in ultimele 14 zile, este mai mare…

- Orașul Milișauți și comunele Capu Campului și Hartop intra in scenariul roșu, in urma unei hotarari a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. Rata de infectare in Milișauți este de 3,03 cazuri de Covid la mia de locuitori, in Capu Campului de 3,21, iar in Hartop de 4,09 la mie. Masurile de…

- Astazi a fost adoptata o noua hotarare privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in unitațile administrativ-teritoriale Brașov și Codlea. Astfel, potrivit Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Brașov, in urmatoarele 14 zile in cele doua localitați…

- CJSU a aprobat regulile și masurile care trebuie respectate in unitațile administrativ-teritoriale Bogdan Voda, Ocna Șugatag și Vima Mica Subprefectul Rudolf Stauder a menționat ca au fost aprobate in ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența regulile și masurile care trebuie…

- Hotararea nr. 124 din 23 septembrie 2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Iași. In municipiul Iași sunt instituite o serie de masuri de combatere a pandemiei de COVID -19 incepand de vineri, 24 septembrie 2021, de la ora 0.00, pentru umatoarele doua saptamani, pana joi, 7 octombrie…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Brașov a adoptat astazi Hotararea nr. 171/2021, privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in unitațile administrativ-teritoriale Halchiu și Predeal, care prevede urmatoarele: Art.1 Se constata, la data de 23.09.2021,…

- In conformitate cu Hotararea nr. 67/10.09.2021 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova, Municipiul Ploiesti se incadreaza in intervalul de referinta a incidentei ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile mai mica sau egala cu 2 cazuri/1000 locuitori, respectiv 0,70. Masurile specifice,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Salaj a adoptat, luni, Hotararea 109, privind ratele de incidenta ale comunelor si oraselor din judet, in functie de care se aplica anumite restrictii impuse de pandemia de COVID-19. Masurile prevazute in aceasta hotarare se instituie incepand cu…