martie 6, 2024

La inceputul acestei saptamani, in Țiganești și Zimnicea s-au produs doua incendii de locuințe ce au avut aceeași cauza probabila de izbucnire a focului – aparatul de gatit lasat nesupravegheat.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența “A.D. Ghica” Teleorman, din cauza unui aparat de gatit amplasat in apropierea materialelor combustibile, luni, in jurul orei 14.00, in localitatea Țiganești, a izbucnit un incendiu la o anexa gospodareasca care amenința sa…