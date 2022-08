Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Rudenko, adjunctul ministrului rus de Externe, a declarat miercuri ca acordul mediat de Turcia pentru deblocarea exporturilor ucrianene de cereale ucrainene prin porturile de la Marea Neagra ar putea sa eșueze daca obstacolele din calea exporturilor agricole ale Rusiei nu sunt inlaturate rapid,…

- Primele nave care exporta cereale ucrainene din porturile aflate la Marea Neagra ar putea sa-și inceapa deplasarile in cateva zile in baza unui acord convenit vineri de Ucraina, Rusia, Turcia și ONU, a declarat luni un purtator de cuvant al Națiunilor Unite, citat de Reuters . Un Centru Comun de Coordonare…

- Statele Unite elaboreaza un plan alternativ pentru exportul de cereale din Ucraina pe uscat din cauza neincrederii in disponibilitatea Rusiei de a respecta acordurile de la Istanbul de control al transportului comercial in Marea Neagra. Acest lucru a fost declarat de șefa Agenției Statelor Unite pentru…

- SUA lucreaza cu Ucraina la un "plan B" pentru exporturile de cereale, in urma atacului Rusiei asupra portului Odesa, potrivit administratorului Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaționala, Samantha Power, citata de CNN.

- Fortele ruse ataca cu rachete un important pod care leaga Ucraina de Romania, se arata in ultima evaluare a Ministerului britanic al Apararii. Rusia efectueaza atacuri cu rachete cu raza lunga impotriva infrastructurii din intreaga Ucraina. Acest pod cu importanta strategica (podul Zatoka) leaga Ucraina…

- Lipsa de cereale și alimente ca urmare a invaziei ruse in Ucraina ar putea avea consecințe grave la nivel global, existand riscul sa provoace mai multe victime decat razboiul in sine, a declarat ministrul britanic al transportului, Grant Shapps, pentru Sky News . „Sunt preocupat in mod special de situația…

- Ministerul Apararii din Marea Britanie spune ca Rusia incearca in mod repetat sa-și consolideze garnizoana expusa pe insula, dar Ucraina a lovit apararea antiaeriana rusa și a aprovizionat navele cu drone Bayraktar. Navele de aprovizionare ale Rusiei au acum o protecție minima in Marea Neagra, in urma…

- Atacurile lansate luni, 9 mai, asupra orașului-port Odesa, de la Marea Neagra, au vizat un centru comercial și doua hoteluri, relateaza CNN . O persoana a murit și mai multe au fost ranite in urma bombardamentelor. Trei rachete Kinjal – noile rachete hipersonice ale Rusiei – au fost trase dintr-un avion…