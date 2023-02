Primul transplant hepatic la copil, efectuat la Spitalul ‘Grigore Alexandrescu’

Stiri pe aceeasi tema

- Primul transplant hepatic la copil a fost efectuat sambata la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din Capitala, fiind vorba despre un pacient de 11 ani cu insuficienta hepatica si ciroza hepatica decompensata. Interventia face parte din programul de transplant inceput de scurt…

- Sindicaliștii SANITAS, din nou in strada, in saptamana protestelor din București! Astazi, protestatarii s-au aflat in Piața Victoriei și in proximitatea a cinci spitale bucureștene: Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, Spitalul Clinic de Urgența Floreasca, Spitalul de Pneumoftiziologie…

- Un copil de opt luni diagnosticat cu flurona este internat la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sfanta Maria” si se afla in afara oricarui pericol, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, managerul unitatii medicale, Alina Belu. Potrivit acesteia, copilul a fost spitalizat pe 2 februarie pentru…

- Dispariția de pe piața a siropurilor Panadol și Nurofen pentru copii a creat o adevarata isterie in randul parinților. Medicii de la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii ”Grigore Alexandrescu” susțin insa ca psihoza a fost indusa artificial și ca exista medicamente similare cu care se pot trata virozele.…