Mecanismul de ajustare la frontiera in funcție de carbon (Carbon Borders Adjustment Mechanism - CBAM) a intrat in vigoare de la 1 octombrie 2023, iar prima raportare pentru trimestrul IV din 2023 a avut ca termen data de 31 ianuarie 2024. Pe ultima suta de metri, Comisia Europeana a venit cu o amanare de 30 de zile, pentru companiile care au intampinat dificultați (tehnice) la intocmirea și depunerea raportarii și nu au reușit sa se incadreze in termenul prevazut.