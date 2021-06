Primul târg de modă și de accesorii dedicat iubitorilor de design românesc Romanian Fashion Week, celebrul festival de moda care revine la Iași dupa 11 ani de la ultima sa ediție, aduce și o premiera la Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative romanești, organizat in capitala Moldovei in perioada 2-6 iunie 2021 . Surpriza pregatita de organizatorii Romanian Fashion Week, pentru cea de-a XIII-a ediție a festivalului, este lansarea POP UP Creative collective powered by UniCredit Bank, primul targ de moda și de accesorii dedicat tuturor iubitorilor de design romanesc. POP UP va avea loc in zilele de 4, 5 și 6 iunie , in Sala… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

