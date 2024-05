Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din acest an a Flight Festival, care va avea loc in perioada 21 – 23 iunie la Muzeul Satului Banațean din Timișoara are line-up-ul complet. Artiștii care vor susține recitaluri in 2024 sunt James Arthur, B.U.G. Mafia și, in ordine alfabetica: Alex Hills, Bosquito, Deliric X Silent Strike & Muse…

- In aceasta vara, Flight Festival revine cu o noua ediție care promite sa imbine educația cu divertismentul intr-o „experiența culturala unica”. Noutatea acestei ediții o reprezinta locația: petrecerea se va muta de pe Aerodromul Cioca la Muzeul Satului Banațean.

- Vedeta incontestabila a seriei de expoziții chiologice care au avut loc, in acest weekend la Timișoara, a fost un exemplar din rasa Clumber Spaniel, deținut de un proprietar din Belgia. Acesta a caștigat trei din cele patru expoziții de frumusețe organizate la Muzeul Satului Banațean. Peste 480 de caini,…

- Organizatorii festivalului Embargo au anunțat ca ediția a 5-a a festivalului se va desfașura la Casa Tineretului din Timișoara și Dudeștii Vechi, locul unde s-a desfașurat și prima ediție a acestei manifestari, in anul 2018. „EmbargoFest2024, ediția cu numarul 5, se va desfașura in 8 iunie, sambata,…

- Boxerul Cristian Ciocan, fost pretendent la titlul mondial la categoria grea, va lupta in cadrul galei BFC 4 de la Timisoara, din 27 aprilie. In cadrul acestaia, Flavius Biea isi va pune in joc centura de campion mondial IBA, informeraza Agerpres . Cunoscut in box drept Christian Hammer, pugilistul…

- Festivalul Cultural „Zilele Basarabiei” ajunge anul acesta la ediția cu numarul 24. Organizatorii promit o explozie de cultura și tradiție. Hora Unirii, concerte, prezentare de moda și expoziții sunt printre activitațile incluse in program.

- James Arthur, Subcarpați, Deliric x Silent Strike w/ Muse Orchestra și Mario Fresh sunt primii artiști anunțați la Flight Festival 2024. Evenimentul se va desfașura in perioada 21-23 iunie 2024, la Muzeul Satului Banațean din Timișoara.

- FLIGHT FESTIVAL se pregatește sa surprinda din nou in 2024! Dupa ediția trecuta in care cele trei festivaluri s-au unit sub umbrela District 2023, anul acesta Flight Festival revine cu forțe proaspete și anunța primul val de artiști. James Arthur, cantarețul britanic adorat pentru vocea sa incredibila…