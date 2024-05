Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Slovaciei, Robert Fico, a fost impușcat și a fost transportat la un spital. UPDATE: Starea premierului Slovaciei este grava. El a fost internat la un spital din provincie, din orașul Banska Bystrica, și este operat de urgența, pentru ca ar fi durat prea mult timp pana ca elicopterul care-l…

