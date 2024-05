Stiri pe aceeasi tema

- Agentia libaneza de stiri ANI a relatat ca un atac israelian cu drona in sudul Libanului a ucis marti seara doua persoane, inclusiv un comandant Hezbollah, potrivit unei surse apropiate gruparii islamiste pro-iraniene, scrie News.ro.

- Astazi, cunoscutul pictor moldovean, Andrei Mudrea ar fi implinit astazi 70 de ani. Andrei Mudrea s-a nascut la 29 aprilie 1954 in Mitocul Vechi, Orhei. Și-a facut studiile la Școala republicana de Arte Plastice „I. Repin" (1969 - 1973). Din 1975 lucreaza și studiaza pictura in atelierul lui Mihai Grecu,…

- Astazi voi scrie despre omul care, inainte de a fi un ziarist genial al perioadei interbelice, istoric, publicist și director de gazeta, a fost erou in Primul Razboi Mondial și ctitor de manastire. Pamfil Șeicaru s-a nascut in comuna Beceni din județul Buzau pe 18 aprilie 1894 și „a plecat sa scrie…

- Intre 10 mai și 8 iunie 2024, ANALIA SELIS și invitații sai din Argentina prezinta publicului roman turneul național „TANGO AUTENTICO”. Intr-un frumos parcurs artistic construit intre țara sa natala (Argentina) și țara de adopție (Romania), turneul marche

- Astazi a fost sarbatoare mare in familia Irinei Deaconescu și a lui Cristi Manea. Venus, fiica cea mica a cuplului a implinit astazi varsta de doi ani. Iata cum a fost sarbatorita micuța, in ciuda faptului ca tatal ei se afla la meciul dintre Romania și Columbia, in Madrid.

- O celebritate in varsta de 41 de ani a vorbit deschis despre cum se simte sa ai un copil in așa-zisa „a doua tinerețe”, mai ales cu un partener mult mai tanar. Femeia este pregatita sa imbrațișeze experiența, bucurandu-se de susținerea iubitului. Este deja mama unei fetițe de 11 ani. Foto Celebritatea…

- Valeri Zalujnii, fostul comandant șef al forțelor armate ale Ucrainei, inlocuit din funcție la inceputul lunii februarie, a fost numit ambasador al Ucrainei in Regatul Unit, aliat-cheie al Kievului in razboiul contra invadatorilor uși, a anunțat joi Ministerul ucrainean de Externe. „Președintele țarii…

- Dumitru Tanase, fost jucator de baza al Farul Constanta in perioada 1969 1975, a implinit astazi frumoasa varsta de 80 de ani, potrivit unui anunt pe Facebook al Farul Constanta. Cu acest prilej, echipa Farul i a oferit un tricou cu numarul 80, semnat de jucatori si de managerul tehnic Gheorghe Hagi.…