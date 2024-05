Un bulgar care a furat un taxi în România, prins după ce a rămas fără benzină Un barbat cu cetatenie bulgara a furat un taxi de pe o strada din Caransebeș. El a fost prins dupa ce s-a dat singur de gol, cand a oprit la o benzinarie sa alimenteze cu carburant. Barbatul, un cetațean bulgar de 52 de ani, a vazut pe o strada din oraș o mașina de taxi, cu cheile in contact. Fara sa stea pe ganduri, a urcat la volan și s-a facut nevazut. A condus mașina furata mai bine de 40 de kilometri, pana in localitatea Domașnea. Acolo a oprit la o benzinarie pentru a alimenta cu carburant. Cand a vrut sa plateasca, a avut o problema cu cardul. A devenit extrem de agitat, fapt care le-a… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

