- Un barbat a fost retinut, dupa ce a fost prins in judetul Dambovita, avand in masina 1,5 kilograme de cocaina si 14 kilograme de rezina de canabis. „La data de 14 martie 2024, politistii Serviciului Rutier din cadrul I.P.J. Dambovita si cei ai Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Dambovita,…

- Polițiștii orașului Chișineu-Criș (județul Arad) au fost sesizați, miercuri, despre faptul ca un barbat ar fi patruns in incinta unei societați comerciale, de unde ar fi sustras un autoturism. „In urma investigațiilor efectuate, a fost identificat pe raza județului Caraș-Severin, un barbat de 51 de…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru verificari in trafic, in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 0.45, pe DJ 161, in afara localitații Luna de Jos din comuna Dabaca, un autoturism condus de un barbat, de 30 de ani, din comuna Jucu. Polițiștii au constatat ca acesta nu…

- Un clujean de 43 de ani a fost prins circuland pe Valea Oltului, in timp ce se afla sub efectul substanțelor interzise. Șoferul s-a ales și cu dosar penal.Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, in timp ce desfașurau activitați specifice pe DN 7, in orașul Calimanești, au depistat in trafic un autoturism…

- Un barbat de 48 de ani a fost reținut de polițiștii dambovițeni dupa ce ar fi furat 50.000 de lei dintr-un autoturism, ce aparținea unui barbat din comuna Niculești. Hoțul a fost prins la patru luni de la comiterea faptei. Faptașul este cercetat pentru furt calificat. „La data de 8 februarie a.c., polițiștii…

- Un barbat de 40 de ani a fost prins de jandarmii dambovițeni, duminica, in timp ce comercializa pește din portbagajul mașinii personale pe o strada din satul Ghirdoveni, comuna I.L. Caragiale. Jandarmii au confiscat cantitatea de 85 kg de pește, din speciile crap, caras și chefal, iar persoanei in cauza…

- La data de 29 decembrie 2023, in jurul orei 19.00, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit pe DN 74, pe raza comunei Meteș, unde a fost semnalata producerea unui accident rutier. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca un barbat de 36 de ani, din comuna Ighiu, in timp ce conducea…