Stiri pe aceeasi tema

- Borcea, 49 de ani, a ieșit din pușcarie in urma cu trei saptamani in urma pedepsei ispașite in „Dosarul Retrocedarilor”.Fostul finanțator de la Dinamo incearca sa profite din plin de libertate. Recent, Cristian Borcea și Valentina Pelinel au fost prezenți la petrecerea de botez a copilului cuplului…

- Cristi Borcea, 49 de ani, e din nou in libertate dupa ce a fost eliberat in urma cu trei saptamani in urma pedepsei ispașite in „Dosarul Retrocedarilor”. Fostul finanțator de la Dinamo incearca sa profite din plin de libertate. Recent, Borcea și Valentina Pelinel au fost prezenți la petrecerea de botez…

- Este bucurie in aceste zile pentru familia cunoscutului afacerist originar din Gorj. Cristi Borcea a fost eliberat. Familia lor este din nou completa, dupa ce dinamovistul a fost eliberat de dupa gratii. Valentina și Cristi Borcea au marcat acest moment printr-o ședința foto…

- Cristi Borcea (49 de ani) a fost eliberat din inchisoare miercuri, iar soția lui, Valentina Pelinel (38 de ani), a postat pe Facebook prima imagine cu el și cei trei copii pe care ii au impreuna. Dupa 9 luni petrecute in spatele gratiilor, fostul finanțator al lui Dinamo va executa restul pedepsei…

- Valentina Pelinel a primit cea mai buna veste ieri! Cristi Borcea a fost eliberat din penitenciar și s-a intors in sanul familiei, dupa noua luni petrecute in penitenciar. Frumoasa vedeta a facut publica prima fotografie in tabloul de cinci, iar fericirea se citește pe chipul lor.

- Valentina Pelinel a postat prima fotografie cu cei trei copii ai sai și ai lui Cristi Borcea. Daca pe baiețel, pe Milan, in varsta de 3 ani, l-a prezentat deja publicului, gemenele Indira și Rania se afla pentru prima oara in aceasta ipostaza. Valentina Pelinel, in varsta de 37 de nai, a devenit mamica…