Primul oraș din România care nu a mai așteptat autoritățile și s-a autoizolat – Gura Humorului din județul Suceava Primarul din Gura Humorului a luat-o inaintea autoritaților de la București și a decis sa autoizoleze orașul, aflat in județul Suceava, pentru a preveni raspandirea coronavirusului. Orașul Gura Humorului nu are inregistrat niciun caz confirmat cu coronavirus. Conform realitateadesuceava.net, la intrarile din oraș au fost instalate filtre. Inclusiv toate drumurile secundare, pe care se intra

