Stiri pe aceeasi tema

- Pacientii care sunt suspecti de coronavirus si ajung la U.P.U Cluj-Napoca vor fi triati într-un cort special montat de autoritati vineri seara. Cazurile speciale vor ajunge ulterior la Spitalul de Boli Infectioase, acolo unde se efectueaza testele pentru coronavirus. ”Pacienții…

- Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat, pe Facebook, ca astazi au ajuns opt termoscanere cumparate de instituție, care vor fi utilizate cu scopul de a depista unul din simptomele noului coronavirus. „Pentru ca situația devine «fierbinte» in punctele de trecere a frontierei din…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, a anunțat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca cele zece containere pe care instituția le-a achiziționat cu scopul de a fi izolate, la nevoie, persoanele cu coronavirus, incep sa fie distribuite din aceasta saptamana. „In baza solicitarilor…

- Consiliul Județean Timiș a alocat bani pentru Spitalul de BoIi infectioase “Victor Babeș” din Timișoara, pentru achiziționarea de echipamente de protecție. De asemenea, saptamana viitoare vor ajunge primele module pentru izolarea eventualilor pacienți care trebuie sa intre in carantina. The post CJ…

- Grupul de Comunicare Strategica din cadrul Guvernului Romaniei a anuntat ieri ca dintre cele trei persoane depistate pozitiv cu virusul COVID 19 coronavirus pe teritoriul Romaniei doar doi pacienti mai sunt purtatori ai virusului.De asemenea, potrivit datelor oficiale, ieri, la nivel national, erau…

- Consiliul Judetean Timis va achizitiona cinci module de containere duble pentru izolare in cazul in care apar infectii cu coronavirus, containere care sunt dotate cu chicineta si baie, acestea urmand sa fie amplasate in sase puncte de trecere a frontierei si in Aeroportul Timisoara. De asemenea,…

- Consiliul Judetean Timis va achizitiona cinci module de containere duble pentru izolare in cazul in care apar infectii cu coronavirus, containere care sunt dotate cu chicineta si baie, acestea urmand sa fie amplasate in sase puncte de trecere a frontierei si in Aeroportul Timisoara. De asemenea,…

- Consiliul Judetean Timis va achizitiona cinci module de containere duble pentru izolare in cazul in care apar infectii cu coronavirus, containere care sunt dotate cu chicineta si baie, acestea urmand sa fie amplasate in sase puncte de trecere a frontierei si in Aeroportul Timisoara. De asemenea, vor…