Actiune a politistilor in apropierea scolilor din Constanta. Au fost aplicate amenzi

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 18 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta Sectia 2 Politie au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea consumului de droguri sau alte substante interzise.In urma activitatilor desfasurate, au fost aplicate 7 sanctiuni contraventionale, in valoare…

- La data de 16 februarie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Serviciul Municipal de Siguranta Rutiera au actionat pentru cresterea gradului de siguranta rutiera.Potrivit IPJ Constanta, in urma neregulilor constatate, au fost aplicate 23 de sanctiuni contraventionale pentru…

- La data de 16 februarie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Sectia 4 Politie au desfasurat o actiune pentru mentinerea ordinii si linistii publice si prevenirea traficului si consumului de droguri in proximitatea unitatilor de invatamant.Potrivit IPJ Constanta, in urma…

- La data de 14 februarie a.c., politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Mihail Kogalniceanu au desfasurat o actiune pentru mentinerea ordinii si linistii publice, potrivit IPJ Constanta. In urma activitatilor desfasurate, au fost aplicate 3 sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 2.000 de…

- La data de 11 februarie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Harsova au desfasurat o actiune pentru mentinerea ordinii si linistii publice, in orasul Harsova si comuna Saraiu. In urma activitatilor desfasurate, au fost aplicate 7 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 2.000 de…

- Actiune pentru cresterea gradului de siguranta rutiera, la Constanta La data de 7 februarie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Serviciul Municipal de Siguranta Rutiera au desfasurat o actiune pentru cresterea gradului de siguranta rutiera. In cadrul activitatilor desfasurate,…

- La data de 19 decembrie a.c., politisti din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Cogealac au desfasurat o actiune pentru cresterea gradului de siguranta a elevilor, in proximitatea unitatilor de invatamant.Potrivit IPJ Constanta, in urma activitatilor desfasurate, au fost aplicate 4 sanctiuni contraventionale…

- La data de 8 decembrie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au desfasurat o actiune pentru combaterea criminalitatii economice in proximitatea unitatilor de invatamant si cresterea gradului de siguranta a elevilor.Potrivit IPJ Constanta, cu aceasta ocazie,…