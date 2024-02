Primul meci amical al FC Sheriff la cantonamentul din Turcia

Stiri pe aceeasi tema

- Joi seara, Al Hilal și Al Nassr s-au infruntat intr-un meci amical disputat la Riad, in cadrul turneului amical Season Cup, la care a mai participat Inter Miami. Dupa infrangerea suferita, 0-2, Cristiano Ronaldo (39 de ani) a comis un gest vulgar. Cu Cristiano Ronaldo recuperat dupa accidentarea care…

- FCSB s-a impus in singurul amical al iernii, scor 3-1 in fața celor de la LASK Linz, grație reușitelor lui Luis Phelipe, Florinel Coman și David Miculescu. Cei 3 au fost cei mai buni oameni ai roș-albaștrilor și au primit cele mai mari note din partea reporterului GSP. Notele celor de la FCSB din meciul…

- FCSB se va pregati pentru a doua parte a sezonului in Turcia, la unul dintre cele mai de lux hoteluri din Antalya. Echipa roș-albastra va pleca in cantonament pe 8 ianuarie, urmand sa revina in țara pe 21. Chiar inainte de primul meci oficial din 2024, cu UTA Arad. In Antalya, FCSB se va caza la Gloria…

- Meciul de fotbal dintre Bursaspor si Diyarbekirspor, din a treia divizie a Turciei, s-a incheiat cu o bataie generala in care au fost implicati jucatorii si care a necesitat interventia fortelor de ordine, relateaza RMC Sport.La o saptamana dupa ce presedintele clubului Ankaragucu a agresat un arbitru…

- Gaziantep și Adana Demirspor au remizat, scor 2-2, in runda cu numarul 17 a primei ligi din Turcia. Meciul a fost prefațat de un moment superb. Marius Șumudica i-a inmanat un buchet de flori arbitrului Bahattin Simsek, un mod de a arata ca este impotriva violenței in fotbal. Luni, 11 decembrie, Faruk…

- Manchester City primește diseara, de la ora 18:30, vizita celor de la Tottenham, intr-o partida din runda cu numarul 14 din Premier League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Manchester City - Tottenham, live de la 18:30 Click aici pentru…

- Selectionerul Edward Iordanescu a decis jucatorii ce vor fi in lot la meciul din aceasta seara, din Ungaria, in care Romania va intalni Israel si poate obtine calificarea la Euro-2024. 1. Florin NITA • 2. Andrei RATIU • 3. Radu DRAGUSIN • 4. Adrian RUS • 5. Vladimir SCRECIU • 6. Marius MARIN • 7. […]…

- Boeing a inregistrat 295 de comenzi de avioane in comparatie cu cele 86 de comenzi ale Airbus, in ziua a patra a celui mai mare eveniment de aviatie din Orientul Mijlociu, potrivit actualizarilor companiei si analizelor expertilor din industrie. Producatorul francez s-a confruntat cu preocuparile exprimate…