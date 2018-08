Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul federal de Securitate (FSB) din Rusia solicita unei instanțe din Moscova sa prelungeasca termenul menținerii in arest a Carinei Turcan, o femeie originara din Republica Moldova, care are cetațenie romana, acuzata de spionaj in favoarea Bucureștiului, informeaza presa rusa, citata de mediafax.…

- Igor Dodon s-a intalnit cu Vladimir Putin, la Moscova, sambata, 14 iulie. Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a scris pe contul sau de Facebook ca a avut in cursul zilei o intrevedere la Moscova cu omologul sau rus Vladimir Putin, cu care a discutat despre relatiile bilaterale si despre situatia…

- O moldoveanca care facea parte din Consiliul de Administrare al Inter RAO a fost arestata la Moscova. Pe numele ei, Karina Țurcan este acuzat ca ar avea relații cu SIE (Serviciul de Informații Externe al Romaniei). Potriviti Kommersant , Karina Țurcan ar fi facut spionaj in favoarea Romaniei. Femeia…

- Procuratura Anticorupție (PA) confirma faptul ca unele companii implicate în spalatoria ruseasca, figureaza și în spalarea banilor din sistemul bancar din țara noastra. Declarația a fost facuta în cadrul unei emisiuni televizate de catre adjunctul procurorului-șef al institutiei,…

- Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova in cooperare cu serviciile speciale din Ucraina au desfasurat exercitiul antiterorist „BUCOVINA - 2018”. In operatiune au fost antrenate institutiile sistemului national de prevenire si combatere a terorismului.

