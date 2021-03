Stiri pe aceeasi tema

- ibis Timisoara City Center s-a deschis pentru public la inceputul lunii martie. Hotelul este situat pe strada Circumvalațiunii 8-10A, la mai puțin de 10 minute de mers pe jos de centrul istoric al Timișoarei, langa destinații atractive de afaceri, divertisment și shopping. Noul hotel economic de 200…

- Clujul va avea un nou prefect, este vorba despre tânarul avocat Tasnádi István Szilárd de la Uniunea Democratica Maghiara din România (UDMR). El a fost pus pe aceasta poziție de catre Guvernul condus de Florin Cîțu. …

- Au calatorit in Asia și Europa timp de aproape un an in plina pandemie dar s-au intors in Romania și au reușit in doar cinci saptamani sa iși deschida propria afacere de la zero. In Martie 2020, Vlad și Andreea, doi tineri din Bucovina, și-au dat demisiile de la job-urile Articolul Dupa un an sabatic,…

- Dupa ce a inființat oficial sucursala din Romania, in cursul lunii ianuarie, constructorul american Tesla va deschide joi și primul sau showroom, in București. Potrivit publicației profit.ro, acesta este cel mai mare showroom Tesla din sud-estul Europei și este localizat pe Șoseaua Fabrica de Glucoza…

- Compania condusa de Elon Musk și-a deschis oficial biroul din București. Tesla va avea in Romania 6 angajați, și iși propuna sa construiasca stații proprii de incarcare a mașinilor electrice in orașele mari, București, Timișoara, Sibiu și Pitești. De asemenea, compania ar putea sa se extinda și in Craiova…

- In urma cu 50 de ani, pe strazile Timișoarei avea sa circule primul tramvai de succes produs in Romania. Este vorba despre tramvaiul Timiș, care a fost inaugurat chiar in 31 decembrie 1970, potrivit documentelor din arhiva societații de transport public. O astfel de garnitura a fost oprita de poetul…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Noul Guvern ieșit din spuma marii ne informeaza ca bugetul va fi gata abia in ianuarie. Atunci va fi probabil trecut pe repede inainte prin Parlament. Conform unei vechi și nenorocite cutume. Și asta se intampla in ciuda faptului ca Florin Cițu, in fosta lui calitate de…