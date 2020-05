Primul festival de film in timpul pandemiei Primul festival de film in timpul pandemiei Festivalul de Film de la Venetia ar putea fi primul eveniment de mare amploare care nu se amana si nu se anuleaza pe timp de pandemie. Conform Reuters, Luca Zaia, guvernatorul regiunii Veneto din Italia, a anuntat ca Festivalul de Film va fi organizat in luna septembrie, exact cand era programat. Stim totusi ca pandemia a afectat inclusiv industria cinematografica. Asa ca este posibil ca la editia din acest an sa participe mai putine productii decat de obicei. Festivalul de Film de la Venetia va debuta pe data de 2 septembrie, iar Cate Blanchett va fi… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

