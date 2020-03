Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de coronavirus perturba și activitatea Parlamentului European. Sesiunea plenara de saptamana viitoare nu va mai avea loc la Strasbourg, ci la Bruxelles. Potrivit raportului facut de serviciul medical al Parlamentului European, riscurile pentru sanatate ar fi semnificativ mai mari daca ședința de…

- Cetatenii cehi ar trebui sa evite toate calatoriile in Italia si cei care se intorc din tara europeana cel mai puternic lovita de epidemia de coronavirus ar trebui sa ramana acasa pentru doua saptamani, a declarat prim-ministrul Andrej Babis vineri pe Twitter, citat de Reuters. Republica…

- Elvetia a confirmat primul caz de coronavirus (Covid-19) pe teritoriul sau, a anuntat marti Biroul Federal pentru Sanatate Publica, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Televiziunea elvetiana RTS a declarat ca autoritatile din Ticino, la granita cu Italia, au confirmat cazul in regiune.Pe…

- Austria a anunțat doua cazuri de coronavirus, la Tirol, potrivit Reuters. Este vorba de doi italieni despre care se presupune ca au fost infectați in Lombardia. Și Croația a anunțat primul caz de pacient infectat cu noul coronavirus. Ministrul croat al Sanatații a declarat ca este vorba despre un tanar…

- Cinci oameni au murit deja in nordul Italiei din cauza bolii si peste 150 de cazuri au fost confirmate incepand de vineri. Italia a devenit astfel cea mai afectata tara din afara Asiei.„Avem o colaborare excelenta cu Italia in mecanismul de protectie civila si am incredere ca italia are oameni profesionisti…

- Cinci oameni au murit deja in nordul Italiei din cauza bolii si peste 150 de cazuri au fost confirmate incepand de vineri. Italia a devenit astfel cea mai afectata tara din afara Asiei.„Avem o colaborare excelenta cu Italia in mecanismul de protectie civila si am incredere ca italia are oameni profesionisti…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca Uniunea Europeana nu intentioneaza inca sa ia in considerare suspendarea calatoriilor in spatiul Schengen fara frontiere dupa un focar de coronavirus in Italia, dar ca pregateste planuri de urgenta, anunta Reuters. "In ceea ce priveste diferite scenarii, cum ar fi…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca Uniunea Europeana nu intentioneaza inca sa ia in considerare suspendarea calatoriilor in spatiul Schengen fara frontiere dupa un focar de coronavirus in Italia, dar ca pregateste planuri de urgenta, informeaza Reuters. Patru oameni au murit in nordul Italiei din cauza…