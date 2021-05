Primul barbat, respectiv a doua persoana, din lume care a fost vaccinat anti-Covid cu Pfizer-BioNTech a murit de o boala care nu are legatura cu coronavirusul, relateaza BBC.

Bill Shakespeare, în vârsta de 81 de ani, a primit primul sau vaccin Covid în decembrie la Spitalul Universitar Coventry la scurt timp dupa Margaret Keenan, în vârsta de 91 de ani.



We're sorry to hear of the death of Coventry Labour stalwart Bill Shakespeare. Bill made global headlines as 1st first man to have Covid vaccine. His decades of service to the party were recently recognised…