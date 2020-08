Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Partidului Social Democrat la Primaria Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, este determinat sa iși duca proiectele la bun sfarșit. Intr-o postare realizata pe pagina oficiala de Facebook, actualul viceprimar al Sectorului 2 a reamintit unul dintre proiectele sale de suflet, modernizarea…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, anunta ca luni vor incepe platile a 41,5% din salariul brut pentru angajatii care au revenit in activitate dupa somajul tehnic, relateaza Agerpres. “Imediat dupa ce rectificarea bugetara a fost publicata, in 3 zile am parcurs toate procedurile…

- Deputatul PSD Laura Moagher a anunțat ca sambata se afla la Plopu, pentru a imparți gratuit populației maști de protecție. "Pentru ca oamenii sunt obligați de Guvernul Orban sa poarte maști și pentru ca Guvernul nu a distribuit maștile așa cum a promis, impreuna cu membrii organizației PSD…

- PSD a transmis, miercuri, intr-o postare pe Facebook , ca PNL a „furat” banii de pensii si de alocatii prin licitatii trucate, iar Curtea de Conturi a confirmat „tunurile PNL” date de Ministerul Sanatatii in plina pandemie. „PNL a furat banii de pensii și alocații prin licitațiile trucate. Modelul Unifarm…

- Viceprimarul sectorului 2 a demontat pe pagina sa Facebook minciuna despre familia Pastrama și inscrierea sa in PNL. Știrea care a fost cap de afiș ieri anunța ca Brigitte Pastrama și soțul ei s-au alaturat echipei viceprimarului Dan Cristian Popescu și s-au inscris in PNL.“In vremuri tulburi,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a spus, joi, ca oamenii de buna credinta sunt de partea ei, iar cei care "o viata au facut aranjamente obscure" vor primi "o lectie dura". "Eu cu oamenii, ei cu sforariile. Nu sunt singura! Am cei mai puternici aliati: oamenii de buna credinta, care apreciaza…

- Deputatul PSRM, Ștefan Gațcan a distribuit pe pagina sa de Facebook o știre falsa cu titlul: „OMS a declarat oficial ca pandemia nu exista și ca nu este nevoie de vaccinuri”. Ulterior, acesta a șters postarea. Contactat de catre NM, deputatul a spus ca nu el este cel care a distribuit știrea, scrie…