- Medicul echipei nationale a Danemarcei, Morten Boesen, cel are l-a ajutat pe Christian Erksen pe teren, a facut duminica primele declarații despre momentele in care fotbalistul a fost la un pas sa-si piarda viata pe teren.

- Martin Boesen, medicul nationalei Danemarcei, a vorbit intr-o conferinta de presa dupa meciul cu Finlanda si a explicat interventia dupa ce Christian Eriksen s-a prabusit pe teren. "Am fost chemati pe teren cand Christian s-a prabusit, eu nu-l vazusem cazand. Era clar ca era inconstient. Cand…

- Medicul naționalei Danemarcei, Morten Boesen, a vorbit despre momentele dramatice prin care a trecut danezul Christian Eriksen la meciul cu Finlanda. Eriksen s-a prabușit in momentul in care Danemarca executa un aut. Grabindu-se sa primeasca mingea, Christian a cazut la pamant, in timp ce balonul l-a…

- Fotbalistul finlandez Joel Pohjanpalo, autorul golului nationalei sale la meciul cu Danemarca, scor 1-0, de la Euro-2020, a declarat ca pentru el si colegii sai a fost greu sa revina pe teren dupa problema pe care a avut-o Christian Eriksen, de la echipa adversa. El a mentionat ca victoria este mare,…

- Vizibil marcați dupa momentul dramatic petrecut în prima repriza (prabușirea lui Christian Eriksen pe teren), jucatorii Danemarcei au pierdut primul meci disputat la Campionatul European, sâmbata, la Copenhaga, în fața reprezentativei Finlandei, scor 1-0.

- Din pricina acestei situatii, meciul Danemarca ndash; Finlanda a fost suspendat. Momente dramatice la partida Danemarca ndash; Finlanda, programata, astazi, in grupa B a Campionatului European de fotbal.In minutul 43, jucatorul Christian Eriksen, vedeta echipei Danemarcei, s a prabusit din senin pe…

- Meciul dintre echipele Danemarcei si Finlandei, gazduit sambata seara, pe stadionul „Parken“ din Copenhaga, a fost intrerupt in minutul 43, la scorul de 0-0. Asta dupa ce mijlocasul danez Christian Eriksen s-a prabusit pe teren si si-a pierdut cunostinta. Dupa circa 15 minute de resuscitare, jucatorul…

