- Au aparut imagini terifiante cu momentul in care un centru comercial din orașul ucrainian Kremenciuk este lovit de o racheta. Totul s-a intamplat in urma cu doua zile cand mall-ul a fost bombardat de armata rusa.

- Cateva camere video dintr-un parc, aaflat in apropierea mall-ului din Kremenciuk , arata momentul in care rachetele invadatorilor ruși lovesc centrul comercial. Astfel, in imagini poate fi observat suflul exploziei, precum și oameni disperați care incearca sa scape cu viața. The moment of the explosion…

- O racheta ruseasca a lovit, luni dupa-amiaza, un centru comercial din orașul Kremenciuk in regiunea Poltava a Ucrainei. Imagini de la fața locului arata cladirea in flacari și oamenii fugind disperați din calea focului. Conform primelor informații, zece oameni au fost uciși, și cel puțin 50 au fost…

- Un centru comercial din orașul Kremenchuk, din Ucraina, a fost lovit de rachete rusești, moment in care acolo se aflau peste 1000 de oameni. O racheta rusa a lovit luni (27 iunie) un centru comercial aglomerat din orașul ucrainean Kremenchuk, ucigand cel puțin doua persoane și ranind 20, au declarat…

- O racheta ruseasca a lovit, luni, un centru comercial aglomerat din orasul ucrainean Kremenciuk, a declarat presedintele Volodimir Zelenski. Liderul ucrainean a spus ca peste 1.000 de persoane se aflau acolo in momentul atacului. Nu a oferit detalii despre victime, dar a declarat: „Este imposibil sa…

- Este ziua a 124-a de la inceputul invaziei ruse in Ucraina. Cel putin doua persoane au murit si 20 au fost ranite intr-un tir cu o racheta ruseasca asupra unui centru comercial aglomerat din orasul ucrainean Kremenciuk. In Harkov au fost distruse peste 4.

- Au aparut primele imagini cu bebelusiul de doar trei luni care a fost ucis, sambata, dupa atacul cu sapte rachete din Odesa. Volodimir Zelenski a fost profund emotionat si spune despre rusi ca sunt "niste ticalosi". Opt persoane au fost ucise si alte 18 au fost ranite dupa un atac cu sapte rachete in…

- Corespondentul 60 Minutes, Scott Pelley, l-a intervievat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski in interiorul unei cladiri guvernamentale din Kiev. Este, se pare, locul care ii servește drept adapost in aceste vremuri dificile din Ucraina.