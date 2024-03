Stiri pe aceeasi tema

- Rușii au atacat orașul natal al lui Zelenski: O racheta a lovit un bloc, sunt zeci de victimeDoua persoane au murit și alte 30 au fost fost ranite dupa ce o racheta ruseasca a lovit un bloc de apartamente dintr-un oraș din centrul Ucrainei, a declarat Volodimir Zelenski, potrivit SkyNews.Atacul…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Doua persoane au fost grav ranite intr-un atac armat comis duminica dupa-amiaza in Bruxelles, Belgia. Atacul a avut loc duminica, in jurul orei 18.00, pe Rue Lacaille. Doua persoane au fost transportate la spital cu rani grave, care le pun viețile in pericol. Autoritațile…

- Un atac cu racheta al fortelor ruse asupra orasului Harkov a ranit 16 persoane, informeaza Rador Radio Romania.Rachetele rusești au lovit marți o zona rezidențiala din centrul orașului Harkov, ranind 16 persoane și distrugand mai multe case, au declarat oficialii locali. Guvernatorul regional Oleh…

- Un accident rutier grav a avut loc, cu puțin timp in urma, pe traseul R-20, in preajma localitații Sirota din Orhei. In urma impactului, un șofer a dececedat, iar alte patru persoane au fost spotalizate, comunica poliția.

- Forțele aeriene ale Kievului au anunțat in dimineața zilei de luni, 8 ianuarie, ca Rusia a lansat catre Ucraina rachete de pe bombardierele strategice și din avioanele de vanatoare și le-au recomandat civililor sa de adaposteasca. Alerte de raid aerian au fost declanșate in mai multe regiuni ucrainene,…

- Moartea a venit brusc, așa cum se intampla adesea acum in Ucraina. In luna august, o racheta ruseasca a lovit, ucigand doua tinere femei in timp ce stateau pe o banca intr-un loc de joaca, la adapostul unei biserici.

- Un tanar de 24 de ani a murit și 3 persoane, printre care doi adolescenți, au fost ranite intr-un accident pe DJ 249, in judetul Iasi. Potrivit IPJ Iasi, autoutilitara in care erau s-a rasturnat de mai multe ori și a ramas suspendata peste sanțul din afara drumului. Accidentul s-a produs intre localitațile…

- Cel puțin 13 persoane au fost ucise in Argentina, a anunțat primarul unui oraș local, in urma unei puternice furtuni care a lovit coasta atlantica a țarii sud-americane. Furtuna a doborat copaci, stalpi de iluminat, a distrus acoperișuri și a provocat pagube in provincia argentiniana Buenos Aires. Federico…