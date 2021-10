Stiri pe aceeasi tema

- Daca in urma cu doua luni, Cristian Boureanu și Laura Dinca iși anunțau desparțirea, dupa o relație de mai bine de șase ani, ei bine, acum afaceristul a fost surprins de cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, in compania unei blondine focoase,…

- Singuratea e grea, iar Cristian Boureanu știe cel mai bine ce inseamna asta. Afaceristul s-a desparțit recent de Laura Dinca, dupa o frumoasa poveste de iubire, iar acum el incearca sa uite complet de separare. Cum l-au surprins paparazzii Spynews.ro pe strazile Capitalei.

- Carmen Grebenișan s-a cununat cu iubitul ei Alex Militaru, la un an dupa ce a fost ceruta de soție. Fosta concurenta de la „Asia Express – Drumul Comorilor”, colega și prietena Alinei Ceușan, a imbracat o rchie superba la cea mai importanta zi din viața sa.

- Rebecca Walter este scumpa la vedere, dar acum, pentru ca noi avem cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, va prezentam cateva imagini rare cu fosta soție a lui Florian Walter. Dupa moartea milionarului de la Dinamo, mama copiilor acestuia a fost…

- O noua desparțire a șocat showbiz-ul romanesc weekend-ul trecut! De aceasta data, protagoniști sunt nimeni alții decat Cristian Boureanu și Laura Dinca. Dupa aproape șase ani și jumatate de iubire, cei doi au anunțat oficial ca s-au desparțit. “Ne-am desparțit ca nu se mai putea”, a marturisit pentru…

- Cristian Boureanu și Laura Dinca au trait o frumoasa poveste de dragoste timp de 6 ani și toata lumea aștepta ca cei doi sa faca pasul cel mare. Afaceristul a facut primele declarații și a confirmat desparțirea. Reacția lui vine la cateva zile dupa ce Monica Tatoiu a lasat sa se ințeleaga ca aceștia…

- Cristian Boureanu, in varsta de 48 de ani și Laura Dinca, in varsta de 24 de ani, traiesc o frumoasa poveste de dragoste de 5 ani. Pana acum, cei doi nu au facut pasul cel mare și prefera sa ramana in continuare discreți cu viața lor persoanala. Monica Totoiu, cea care il cunoaște pe afacerist inca…