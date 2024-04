Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul unei femei care ar fi data disparuta in urma cu o luna și ar avea in jur de 30 de ani a fost gasit taiat in bucați, pe campul din apropierea bretelei de ieșire de pe autostrada A1, in satul Olteni, județul Dambovița. Zeci de polițiști și specialiști au izolat zona pentru a gasi […] The post…

- Cadavrul gasit de un tractorist pe un camp din Dambovita apartine unei femei. Descoperire macabra pe un camp din judetul Dambovita . Ramasite umane au fost gasite in apropiere de iesirea de pe autostrada A1 spre satul Olteni. Din primele informatii, cadavrul ar fi al unei femei. Criminalistii incearca…

- Cadavrul unei femei, in stare avansata de putrefactie, a fost descoperit marți pe un teren din Petrosani, iar politistii si procurorii au deschis o ancheta. Victima nu este identificata, iar legistii vor stabili cauza decesului.

- IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a facut astazi, 25 martie 2024, primele declaratii publice cu privire la procesul pe care l a intentat Universitatii Ovidius Constanta in legatura cu recuperarea salariilor la care ar fi avut dreptul in calitate de profesor titular al Facultatii de Teologie. Intrebat…

- Dupa ce saptamana trecuta a izbucnit un scandal legat de sume de bani pe care Florin Salam le-ar fi primit fara sa iși onoreze obligațiile, acum manelistul a facut primele declarații. Cantarețul Florin Salam spune ca dosarele sale care au ca subiect țepe date unor oameni carora ar fi trebuit sa le cante…

- Dupa aproape o zi petrecuta in arest, Florin Salam a fost eliberat și plasat sub control judiciar. Manelistul a plecat acasa in urma cu cateva minute, iar paparazzii Spynews.ro au fost prezenți la fața locului. Iata ce declarații a facut, la ieșirea din arest, și cine ii vrea raul manelistului!

- Crima de la petrecerea vedetelor din județul Dambovița a șocat pe toata lumea. Deși se anunța un eveniment cu fast, unde nume cunoscute din showbizul romanesc au fost prezenta, moartea unui barbat ucis cu lovituri de maceta, a ingrozit pe toata lumea. Deși s-a scris și despre prezența Alinei Eremia,…

- Cadavrul unei femei in varsta de 64 de ani a fost gasit in Bucuresti. Trupul neinsuflețit al acesteia plutea pe Dambovita. Iata ce au descoperit anchetatorii care se ocupa de acest caz din Capitala!