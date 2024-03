Stiri pe aceeasi tema

- CEC Bank ofera credite ipotecare imobiliare cu dobanda fixa de 5,55%, in primii 5 ani, ulterior variabila, pentru cei care iși incaseaza veniturile prin Banca. ”In cadrul campaniei desfașurate in prezent, CEC Bank ofera clienților credite ipotecare cu dobanda fixa in primii 5 ani, atat pentru achiziționarea/construirea…

- CEC Bank ofera clientilor credite ipotecare imobiliare cu dobanda fixa de 5,55%, in primii 5 ani, ulterior variabila, pentru cei care isi incaseaza veniturile prin Banca, oferta derulandu-se in perioada 1 martie - 31 august 2024, a anuntat marti institutia financiara, potrivit Agerpres. "In cadrul…

- Primavara aduce intotdeauna senzația de noi inceputuri. Este simbolul vitalitații, al renașterii dupa lunile mohorate de iarna, al optimismului și mai ales al speranței, de care avem atata nevoie in aceste momente dificile pe care le traversam. Tradiția Marțișorului are un loc special in sufletele romanilor.…

- Sa-ți cumperi o locuința este fara indoiala un pas important pentru oricine. Vestea buna este ca daca nu dispui de (toata) suma necesara și ai gasit deja locuința visurilor tale, din 13 februarie poți aplica la creditul ipotecar ING cu dobanda fixa cuprinsa intre 5.59% - 6.59% in primii 5 ani și ulterior…

- Vremea a devenit capricioasa pentru dambovițeni. In special in prima jumatate a zilei sunt așteptate precipitații in toate regiunile județului. Maxima din termometre nu va depași azi 12 grade Celsius, iar cerul va fi acoperit de un strat gros de nori. Și vantul va completa atmosfera rece. Spre seara…

- Agricultorii romani vor fi sprijiniti de stat pentru a plati o parte din dobanda la creditele pe care le-au contractat, dar si pentru achitarea facturilor la electricitatea folosita la irigatii. In sedinta de ieri, guvernul a stabilit si pasii de urmat pentru eliminarea impozitarii cu 10 la suta a concediilor…

- La inceputul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni era 6,21%, iar pe 3 ianuarie 2022 era de 3,02%.Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a scazut la 6,19%, de la 6,22%, iar ROBOR la 12 luni a coborat la 6,21% de la 6,24%.In ceea ce priveste…

- Decembrie va fi o luna cruciala pentru semnele fixe și semnele de pamant, deoarece Jupiter, planeta abundenței, va ieși din retrograd in semnul Taurului. Luna a inceput cu Soarele și Marte in Sagetatorul guvernat de Jupiter, oferind colectivului inspirație și optimism. Venus va fi, de asemenea, in…