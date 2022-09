Stiri pe aceeasi tema

Un amplu dosar penal a izbucnit la DNA vizand angajați ai primariei orașului Otopeni și a culminat, miercuri, cu reținerea primarului din, Silviu Constantin Gheorghe și a directorului executiv al unitații, Constantin Vlad.

Se anunța o toamna plina de proteste. Se face apel la toate forțele din Poliția Romana și Armata, dupa majorarea salariala facuta de Guvern, in sectorul bugetar.Nemulțumiți de creșterea salariala facuta de Executiv, in aceasta luna, polițiștii pregatesc mișcari de amploare.

Rusia a abordat cateva tari din Asia pentru a le oferi posibile contracte de petrol pe termen lung cu un discount de pana la 30%, a anuntat Bloomberg citand un oficial occidental, transmite Reuters, conform AGERPRES.

O aeronava C-27 J Spartan a Forțelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a decolat joi, din Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, pentru a duce un pacient in stare grava pe ruta Otopeni – Hanovra (Germania).

Partidul REPER este de miercuri infiintat oficial dupa primirea hotararii definitive, la doar doua luni de la depunerea actelor la Tribunalul Bucuresti, anunta reprezentantii formatiunii.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a numit-o pe Liliana Popescu-Birlan in functia de director general al Institutului Diplomatic Roman, a informat joi MAE.

Comisia Europeana propune celor 27 de state membre ale UE sa instituie o zi de comemorare anuala pentru "victimele schimbarilor climatice", la implinirea primului an de la inundațiile devastatoare din Belgia și Germania, in care au murit 220 de oameni: „Exista decese aproape zilnic in lume", anunța…

Tribunalul București a respins, joi, toate cererile facute de apararea lui Sorin Oprescu, plecat din Romania inainte de condamnarea definitiva, in dosarul de contestație la executare a pedepsei definitive de condamnare la o pedeapsa de aproape 11 ani de inchisoare in regim de detenție.