Joi, 16 mai, intre orele 10.00 și 14.00, reprezentantul instituției Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiești va fi prezent in municipiul Buzau, pentru a oferi audiențe cetațenilor din județul Buzau și pentru a primi petiții, comunica consilierul Cristina Elena Tache. Activitatea se va desfașura la sediul Consiliului Județean, in spațiul special dedicat acestui scop.