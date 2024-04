Astazi , 10 aprilie 2024 , intre orele 10:00 – 14:00, reprezentantul institutiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiesti va fi prezent in municipiul Targoviste, pentru a acorda audiente cetatenilor din judetul Dambovita si pentru a primi petitii. Activitatea se va desfașura la sediul Consiliului Judetean Dambovita, situat in municipiul Targoviste, Piata Tricolorului, nr. 1, […] Articolul Avocatului Poporului este prezent astazi, in Targoviste, pentru a acorda audiente dambovițenilor si pentru a primi petitii a aparut prima data pe Ziarul Dambovita .