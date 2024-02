Stiri pe aceeasi tema

- Victima era administratorul unei cunoscute firme de paza din județul Dambovița. Barbatul de 41 de ani, din municipiul Targoviște a fost omorat la o petrecere ce a avut loc in noaptea de sambata spre duminica la un hotel de lux din zona montana Padina, la care participau și foarte multe vedete cum…

- Dupa o finala extrem de disputata, jucata in sala CSS Targoviste „Ioan Valerian” cu tribunele pline, fetele din reprezentativa Romaniei U15 s-au impus in fata mai experimentatelor lor colege de la Romania U16, cu scorul 75-54. Medaliile de bronz au fost castigate de Bulgaria, care a invins Grecia cu…

- Dan Alexandru Tica – inspector școlar general adjunct la ISJ Dambovita, și prim-vicepreședinte PNL Targoviște, a transmis ca angajații din invațamantul romanesc beneficiaza de majorari salariale substanțiale, incepand cu 1 ianuarie 2024, datorita dialogului purtat de liberali cu reprezentanții profesorilor.…

- La primele ore ale dimineții de ieri, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara, pe raza municipiului Targoviște, la un barbat, de 35 de ani, banuit ca ar fi comercializat catre publicul larg articole pirotehnice,…

- Rezultate remarcabile pentru sportivii de la CS Targoviște la ediția din acest an a Campionatului Național de judo pentru veterani, gazduit de comuna Golești, din județul Vrancea, in perioada 24-25 noiembrie. Doi dintre sportivii clubului nostru au reușit sa devina campioni ai Romaniei, dupa ce au avut…

- Trupa din Targoviște nu mai depinde insa de ea pentru accederea in primele șase la finalul primei parți a sezonului, cum s-ar fi intamplat in cazul unei victorii cu Concordia. ”Meciul nu s-a terminat cum am vrut, cum l-am pregatit. Se intampla in fotbal, nu mereu, dar se intampla. Nu putem sa consideram…

- Chindia s-a impus cu scorul de 2-0 la Tunari, pe un teren execrabil, pe care in mod normal nu ar fi trebuit sa se joace fotbal, la debutul italianului Diego Longo pe banca tehnica, al treilea antrenor in 14 etape, fara vreo garanție ca va ramane la Targoviște și dupa 7 decembrie, cand echipa iși […]…

- Voleibaliștii romani au prins din nou un week-end de senzație și au avut evoluții dintre cele mai bune in Polonia, Germania, Italia sau Belgia. In Germania, Rodica Buterez a facut și ea un meci excelent pentru SC Potsdam, echipa care a trecut cu 3-0, pe teren propriu, in fața celor de la Raben Vilsbiburg.…