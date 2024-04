Stiri pe aceeasi tema

- Ambele serii semifinale ale Ligii Naționale de Baschet Feminin Getica 95 au avut nevoie de meciuri decisive, iar, dupa disputarea lor, s-au stabilit echipele care vor lupta in acest sezon pentru titlul național. In Sala Sporturilor din Constanța, in reeditarea finalei Cupei Romaniei, CSM CSU Constanța…

- CSM Constanta si FCC Baschet UAV Arad se vor confrunta pentru titlu in Liga Nationala de baschet feminin, dupa ce formatia aradeana a reusit sa elimine in semifinale campioana en titre, Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe. Vicecampioana CSM Constanta a trecut cu 2-1 la general de CS Municipal Targoviste, dupa…

- Primul tur al play-off-ului din Liga Nationala de Baschet Feminin Getica 95 s-a incheiat dupa primele doua jocuri din serii, in toate cele patru sferturi de finala favoritele impunandu-se la general cu 2-0: CSM CSU Constanta – CSM Targu Mures: 94-51 si 85-56Sepsi SIC Sfantu Gheorghe – Olimpia CSU Brasov:…

- Voleibalistele dambovițene triumfa in fața CSM Constanța și se pornește in play-off cu maxima incredere!CSM Targoviște a reușit o un succes și in ultimul meci al sezonului regulat, invingandu-le pe rivalele de la CSM Constanța intr-o confruntare pe care au controlat-o fara nicio emoție.Scorul final…

- Prima zi a turneului Final 8 al Cupei Romaniei la baschet feminin a programat, la Sepsi Arena din Sfantu Gheorghe, sferturile de finala ale competitiei. Prima disputa a consemnat si surpriza acestei faze a competitiei: divizionara secunda CSM Alexandria s-a impus in fata lui CSM Targu Mures, grupare…

- Victorie spectaculoasa pentru echipa noastra de baschet impotriva celor de la CS Rapid București! Intr-un meci plin de adrenalina și suspans, baschetbalistele noastre și-au demonstrat adevarata lor valoare și determinare.De la inceputul meciului, echipa noastra a dominat partida, marcand punct dupa…

- Dupa restanța dintre CSO Voluntari și CSM Targoviște (3-0), putem stabili echipa rundei cu numarul 16. Capul de afiș a fost disputa dintre CSM Lugoj și Dinamo, caștigata de banațence cu 3-1. Trei jucatoare lugojence, plus antrenorul Ugljesa Segrt, au intrat in formația etapei. Yelizaveta Ruban este…

- Campioana en-titre a Romaniei la baschet feminin ACS Sepsi SIC a organizat o conferința de presa vineri, 9 februarie 2024, la sediul primariei din Sfantu Gheorghe prin intermediul careia a criticat conduita Federației Romane de Baschet de a-și nerespecta propriile regulamente. La intrunirea cu presa…