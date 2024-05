Stiri pe aceeasi tema

- Romanii inregistrati pe platformele de criptoactive sunt de doua-trei ori mai multi decat investitorii la bursa Romanii inregistrati pe platformele de criptoactive sunt de doua-trei ori mai multi decat investitorii la bursa Romanii inregistrati pe platformele de criptoactive sunt de doua-trei ori mai…

- Guvernatoarea Bancii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, efectueaza o vizita de lucru la București, unde va purta discuții cu reprezentanții Bursei de Valori București, Autoritații de Supraveghere Financiara și Bancii Naționale a Romaniei.

- Guvernatoarea Bancii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, efectueaza o vizita de lucru la București. Aceasta va purta discuții cu reprezentanții Bursei de Valori București, Autoritații de Supraveghere Financiara și Bancii Naționale a Romaniei, comunica reprezentanții BNM.

- București, 9 aprilie 2024 – Norofert, liderul cercetarii pentru agricultura regenerativa și unul dintre cei mai mari producatori de inputuri din Romania, listat la Bursa de Valori București pe piața AeRO (simbol BVB: NRF ), anunța incheierea contractului de distribuție a produselor cu unul dintre cei…

- Acesta a participat joi la conferinta „Tendinte Economice 2024”, organizata de Patronatul European al Femeilor de Afaceri PEFA si Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton ADAA, la Banca Nationala a Romaniei. ”Ne dorim ca mediul de afaceri si antreprenoriatul feminin sa devina o piatra…

- Acțiunile companiei Gabriel Resources (simbol bursier GBU), deținatoarea proiectului Roșia Montana, au suferit o prabușire totala pe Bursa de Valori din Toronto, apoi pe cea din București, dupa pierderea procesului 'Roșia Montana' cu Romania. Toți acționarii au saracit, aproximativ 850 de milioane de…

- Cand spui ”bursa”, de cate ori te-ai gandit ca in spatele monitoarelor cu tabele și grafice de analiza tehnica se afla o femeie la butoane? Mai mult decat atat, cate femei crezi ca au rezistat in ultimele doua decenii in piața romaneasca de brokeraj bursier pe o funcție de top leadership? Intr-un…

- In prezent obligațiunile municipale sunt destinate doar investitorilor calificați, dar pe viitor și cetațenii, ca investitorii individuali, vor avea posibilitatea de a-și finanța municipalitațile participand direct la ofertele publice de obligațiuni, a anunțat Maria-Gabriela Horga, vicepreședinte al…