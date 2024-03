Stiri pe aceeasi tema

- Romania viitorului se bazeaza pe stabilitate economica, competitivitate, predictibilitate și implicare activa a femeilor in management. Acestea sunt concluziile exprimate ieri in cadrul conferintei "Tendinte Economice 2024", organizata de Patronatul European al Femeilor de Afaceri PEFA și Asociația…

- „Piata de asigurari din Romania a crescut cu peste 10% in 2023. Ca efect, volumul de prime brute subscrise a depasit 18 miliarde de lei”, a declarat, astazi, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Alexandru Petrescu. “Pietele pe care noi le reglementam prin ASF sunt stabile si stabilitatea…

- De la an la an se schimba tendințele economice. Tocmai de aceea Patronatul European al Femeilor de Afaceri a organizat o conferința pe aceasta tema. Mai exact, conferința „Tendințe Economice 2024”, parte a proiectului național ”Romania Viitorului” aduce in discuție o perspectiva dinamica, bazata pe…

- Peste o suta de femei de afaceri din Romania au fost prezente la evenimentul de lansare a Patronatului European al Femeilor de Afaceri, organizat la Guvern. In prezenta decidentilor politici, doamnele au vorbit despre importanta femeii in societate, in viata publica si in politica. “Prin lansarea…

- Deputatul PSD BN Daniel Suciu a primit ieri, in semn de apreciere pentru susținerea egalitații de gen, o distincție din partea Patronatului European al Femeilor de Afaceri. „In fața multor femei antreprenor din Romania, vorbind despre egalitatea de gen, ar fi fost incorect sa nu vorbesc despre minunatele…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara reitereaza sprijinul pentru extinderea companiilor din Republica Moldova pe piața de capital romaneasca. Președintele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Alexandru Petrescu, a anunțat marți ca a avut o intalnire la Chișinau cu echipa de conducere a Moldova…

- Conducerea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) si reprezentantii confederatiilor patronale si federatiilor reprezentative ale transportatorilor rutieri au convenit, in urma discutiilor de miercuri seara, ca politele RCA pentru autovehiculele de peste 16 tone sa se incheie la tariful de referinta…

- Protestatarii din transporturi au avut astazi discuții cu Autoritatea de Supraveghere financiara (ASF) la Afumați. Dupa negocieri, Danut Andrus, un lider al protestatarilor, a spus ca lobby-ul asiguratorilor este mai puternic decat cel al populatiei. De cealalta parte, presedintele ASF, Alexandru Petrescu,…