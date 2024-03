Care sunt tendințele economice în 2024 De la an la an se schimba tendințele economice. Tocmai de aceea Patronatul European al Femeilor de Afaceri a organizat o conferința pe aceasta tema. Mai exact, conferința „Tendințe Economice 2024”, parte a proiectului național ”Romania Viitorului” aduce in discuție o perspectiva dinamica, bazata pe analiza a trei piloni importanți de dezvoltare la nivel național: macroeconomie, energie și antreprenoriat . Imaginea de ansamblu asupra afacerilor din Romania, va fi conturata impreuna cu specialiști din cele trei sectoare de activitate, pentru a identifica oportunitațile și riscurile asociate pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

