Alexandru PRIPON Exista multe persoane care iși lasa amprenta asupra devenirii noastre, inca de la inceputuri. Cred ca, daca am trage, intr-un moment de sinceritate, linie, am descoperi in oglinda a ceea ce suntem atat de mulți prieteni, cunoscuți, vecini, rude… Pe toți cei care au pașit pe langa noi, de-a lungul timpului, macar o … Articolul Cand ți se da gura… apare prima data in Opinia Buzau .